На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергея Дидиенко.

Отмечается, что такая мощная буря способна повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.

По словам Дидиенко, нужно учитывать эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.

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