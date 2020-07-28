На МКС снова ищут источник токсичного бензола

Возобновлены поиски источника токсичного бензола на Международной космической станции (МКС), сообщается в отчете NASA.

Прибывший на станцию 23 июля корабль «Прогресс-МС» доставил два портативных газоанализатора Draeger Chip Measurement System и 90 специальных тест-чипов, которые будут использоваться для выявления источника бензола, указано в сообщении.

На данный момент экипаж МКС уже провел замеры содержания бензола в американском и российском модулях станции Destiny и «Звезда».

Ранее сообщалось, что первый поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте станции.

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