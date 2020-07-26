Разлагающиеся в морской воде пакеты создали в Японии

Японские производители разработали пакеты, полностью разлагающиеся в морской воде, сообщает телеканал NHK.

Материал, из которого изготавливают пакеты, создан из растительных ингредиентов, таких как сахарный тростник, рассказали в компаниях-производителях. За счет этого пакеты могут разлагаться в морской воде, которая содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Отмечается, что полное разложение пакета происходит за год.

При этом стоить новые пакеты будут в шесть раз дороже обычных пластиковых, так как для их производства используется передовая технология, указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане