Собак обучили распознавать людей с COVID-19 по запаху

Жандармерия Корсики начала кампанию по выявлению людей с новым коронавирусом с помощью собак, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного за проведение кампании Брюно Мастраччи.

Собак обучили определять коронавирус по запаху пота, первая подобная операция уже проведена в порту Порто-Веккьо, указано в сообщении.

Мастраччи пояснил, что собаки не обнюхивают людей напрямую, вместо этого в подмышку человека помещается компресс, который и нюхают собаки. Кроме того, образцы пота обследуемого человека передается в университет Корсики в Корте для подтверждения результата.

Отмечается, что собак тренировали в течение трех месяцев. В ближайшее время планируется начать подобные проверки и в других портах Корсики.

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