В Италии ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек, следует из исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Сообщается, что исследователи взяли образцы у 915 собак и 505 кошек. У 3,35% собак и 3,95% кошек нашли антитела к коронавирусу. Чаще всего антитела обнаруживались у тех питомцев, чьи хозяева переболели коронавирусом.

«Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным», — говорится в исследовании.

По мнению ученых, домашние животные могут переносить коронавирус, но в течение короткого срока.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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