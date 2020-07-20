Ученые создали препарат, убивающий клетки рака молочной железы
Американские ученые создали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы. Соответствующее исследование опубликовал журнал Advanced Therapeutics.
«Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака — химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки», — приводятся слова руководителя разработки, доцента кафедры химии и биохимии Хасана Бейзави.
Лекарство эффективно против трижды негативного рака молочной железы, наиболее агрессивного и опасного вида. Такие опухоли нельзя лечить рецептор-ориентированной терапией, поэтому прибегают к химиотерапии, что имеет множество побочных эффектов. Чаще всего приходится делать операцию и удалять метастазы.
В отличие от традиционной терапии, созданный препарат не имеет побочных эффектов.
Ученые также изучили возможность комплексного применения препарата с использованием магнитно-резонансной томографии и флуоресцентной томографии, чтобы отслеживать движение лекарства в организме.
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