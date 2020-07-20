К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу. Трансляция мероприятия велась корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.

Запуск состоялся с острова Танэгасима в Японии и прошел в понедельник, 20 июля, в 00.58 по мск.

Вес запущенного для изучения Марса зонда составляет 1360 кг. При его создании принимали участие Космическое агентство ОАЭ, три американских университета, а также Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.

Данная миссия стала первой арабской в мире.

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