К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии
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Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу. Трансляция мероприятия велась корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.
Запуск состоялся с острова Танэгасима в Японии и прошел в понедельник, 20 июля, в 00.58 по мск.
Вес запущенного для изучения Марса зонда составляет 1360 кг. При его создании принимали участие Космическое агентство ОАЭ, три американских университета, а также Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.
Данная миссия стала первой арабской в мире.
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