Роскосмос готовится создать конкурента Starlink

Госкорпорация Роскосмос планирует создать спутниковую систему связи, которая сможет стать конкурентом зарубежным OneWeb и Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект получил название «Сфера». В следующем месяце запланировано внесение на утверждение кабмином окончательной программы по созданию системы.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что проект уже согласован Минтрансом и Минкомсвязи России, а также находится на стадии согласования с Минфином Минэкономразвития РФ.

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