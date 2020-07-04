Космический турист сможет провести полтора часа в открытом космосе

Первый турист, пожелавший выйти в открытый космос, сможет провести там полтора часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское представительство компании Space Adventures.

Первый туристический выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится 90-100 минут, отметили в компании. Там добавили, что за это время турист сможет увидеть Землю со всех сторон, так как за полтора часа станция совершает полный оборот вокруг планеты.

Ранее сообщалось, что ракетно-космической корпорация «Энергия заключила с американской компанией Space Adventures Inc. Первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос. Согласно договору, данный космический полет будет осуществлен в 2023 году.

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