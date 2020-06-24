В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа проходят в штатном режиме, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Испытания не ускорялись, подчеркнул глава Минздрава. При этом он обещал назвать сроки появления вакцины после завершения клинических испытаний.

По последней информации, в России выявлен 606 881 случай новой коронавирусной инфекции, из них 8 513 — с летальным исходом. Выздоровели 368 822 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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