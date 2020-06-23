Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Ранее было зафиксировано повышение концентрации бензола в атмосфере МКС.
Как отметило космическое агентство, прибор (AQM-1), определяющий качество воздуха, взял несколько проб в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Тогда AQM-1 вернулся для анализа в американский сегмент, где специалисты диагностировали короткое замыкание внутри прибора.
Из-за отказа прибора экипаж МКС восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами, цитирует РИА «Новости» заявление NASA.
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