НИЦ Гамалеи: российская вакцина обеспечит защиту от коронавируса на два года

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная совместно с Минобороны России вакцина будет защищать от заражения коронавирусной инфекции COVID-19 как минимум два года. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, вакцина от коронавируса нового типа будет вводится дважды.

«Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок «короны» у коронавируса - ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — пояснил Гинцбург.

Он рассказал, что такой подход с большой вероятностью дает гарантии того, что человек, получивший данную вакцину «в бустерном (усиливающем - ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом «по крайней мере, в течение двух лет». При этом есть вероятность того, что защита от COVID-19 будет действовать и более длительный срок, отметил Гинцбург.