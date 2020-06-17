Россияне 19 июня увидят, как Луна закроет собой Венеру

Жители России в пятницу, 19 июня, смогут наблюдать, как Венера на полчаса будет полностью скрыта за Луной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Астрономы называют данное явление «шоу двух серпов».

Событие произойдет днем на южном горизонте и будет видно на всей территории России, кроме юга европейской территории страны и юго-восточной части Дальнего Востока.

Маленький серп Венеры на полчаса «спрячется» за диском Луны, рассказали ученые.