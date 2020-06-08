Мишустин поручил главам регионов проконтролировать сдачу ЕГЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поручил главам регионов страны взять под контроль сдачу ЕГЭ, чтобы не допустить заболеваний коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главы субъектов России должны лично проконтролировать процесс подготовки к сдаче экзаменов.

«Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания», — сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что ЕГЭ школьники начнут сдавать 3 июля. Решение перенести сроки экзамена было принято из-за пандемии коронавируса.

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