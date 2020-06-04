Названа наименее защищенная от COVID-19 группа крови

Ученые пришли к выводу, что носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу, чем другие люди. Об этом пишет ТАСС.

Исследователи полагают, что это связано с мутациями, которые повышают свертываемость крови второй группы.

Уточняется, что в ходе эксперимента специалисты проанализировали генетические данные почти двух тысяч носителей COVID-19.

До этого к такому же выводу пришли китайские ученые. Тогда они заключили, что для людей со второй группой крови коронавирус немного опаснее, чем для остальных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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