Роскосмос и NASA ведут переговоры о совместных полетах на МКС

Государственная корпорация »Роскосмос» и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест на своих космических кораблях для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя «Роскосмоса» в Казахстане Анатолия Красникова.

«Российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях», — сказал Красников.

По его словам, сотрудники «Роскосмоса» искренне рады за американских астронавтов в связи с успешным полетом американского корабля Crew Dragon и его состыковкой с МКС.

Он также подчеркнул, что сейчас, когда появились две системы, способные доставлять людей к МКС, важно обучить космонавтов NASA и «Роскосмоса» работать с обеими из них.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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