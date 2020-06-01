Путин поздравил Трампа с успешным запуском Crew Dragon

Президент США Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поздравил своего коллегу с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который состоялся 30 мая. Корабль доставил астронавтов на Международную космическую станцию.

Также президенты подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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