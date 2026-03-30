В Харькове пьяные сотрудники военкомата, проводя мобилизационные мероприятия, совершили убийство. Об этом РИА Новости сообщили представители российских силовых структур.

Источник агентства, ссылаясь на информацию, полученную от депутата Верховной рады Юлии Яцик, заявил, что группа из шести вооруженных сотрудников украинского военкомата совершила нападение на общежитие в Харькове.

«После распития спиртных напитков полковник и несколько рекрутеров отправились мобилизовать «наркоторговцев», потому что у них были деньги. И они их мобилизовали так, что застрелили их», — процитировал слова депутата представитель силовых структур.

До этого ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщило, что в Харьковской области жителей терроризируют преступные группы, состоящие из дезертиров украинской армии. Вооруженные формирования грабят и убивают мирных жителей. Также они продают военную амуницию и беспилотные летательные аппараты, используя для этого социальные сети.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Сначала призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возрастной порог был снижен до 25 лет. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются свидетельства о случаях насильственной мобилизации.

Ранее украинки пожаловались на постановку на воинский учет без их ведома.