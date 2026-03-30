В МТС прокомментировали информацию о введении платы за VPN

МТС не располагает информацией о планах сделать использование VPN-сервисов платным. Об этом представитель компании сообщил РИА Новости.

«МТС не вводила никаких ограничений», — говорится в сообщении.

В Wildberries же заявили, что не знакомы с инициативой о вводе оплаты за использования сервисов для обхода блокировок.

30 марта глава Минцифры Максут Шадаев попросил представителей мобильных операторов взимать плату за использование VPN. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на несколько источников. Утверждается, что Шадаев провел два совещания. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором — цифровых платформ. Он попросил принять меры против их клиентов, использующих VPN, пишет издание.

До этого более двух десятков VPN-сервисов пропали из российского магазина App Store. В компании Apple заявили журналистам, что удалили приложения по требованию Роскомнадзора.

