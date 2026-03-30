«Не спал до шести утра»: фигуристка Синицина о реакции партнера на нанесенную ей травму

Фигуристка Виктория Синицина в своих социальных сетях заявила, как ее партнер Никита Кацалапов очень сильно переживал после того, как случайно травмировал ее во время шоу.

«Он был просто бело-зеленый! Примерно такой же, как я. Он очень переживал, не спал до шести утра — весь этот вечер и всю ночь. Я уже вырубилась от таблеток, от укола, а он не мог уснуть. Но сейчас уже все наладилось, все хорошо», — поделилась она.

Во время выступления Кацалапов случайно порезал Синицину коньком, фигуристка получила травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.

