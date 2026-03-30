Инвалид с Урала развращал школьников из Москвы

Мужчина с инвалидностью переписывался с мальчиками из Москвы и угодил под стражу

Педофил с Урала развращал двух школьников из Москвы. Об этом стало известно mk.ru.

Родители двух восьмилетних мальчиков, проживающих в районе Бескудниково, обратились в полицию. По их словам, незнакомец начал переписку с их детьми в соцсетях, а затем стал присылать им порнографические материалы, включая фото мужских половых органов.

Отправителем снимков оказался 45-летний житель Свердловской области. Четыре года назад после инсульта мужчина потерял речь и получил инвалидность второй группы. Несмотря на состояние здоровья, он не прекращал попыток соблазнения мальчиков через интернет.

Педофила нашли в полуразрушенном доме в глухом уральском селе и доставили в Москву, где заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее российский учитель снимал порно с сиротами из детдома.