Меджлис одобрил введение пошлин на проход через Ормузский пролив

Комитет по национальной безопасности и международной политике Ирана одобрил инициативу о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Tasnim.

Согласно информации источника, предлагаемый план регулирования судоходства в проливе предусматривает также запрет на проход судов, имеющих связи с Соединенными Штатами Америки, Израилем, а также государствами, которые в прошлом вводили односторонние санкции в отношении Исламской Республики.

Подчеркивается, что оплата пошлин должна осуществляться в иранской национальной валюте – риалах.

После начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке 28 февраля Иран перекрыл судоходство через Ормузский пролив. Позже, 30 марта, представитель парламентского комитета по национальной безопасности страны Алаэддин Боруджерди заявил о намерении ввести плату за использование данного морского пути.

Ранее Госдеп США заявил, что не допустит введение платы за проход через Ормузский пролив.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!