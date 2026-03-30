Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа неочевидная причина, по которой давление не снижается у четверти пациентов

LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые выяснили, что повышенный уровень гормона стресса может быть ключевым фактором, мешающим лечению гипертонии. Согласно исследованию MOMENTUM, у 27% пациентов с устойчивым повышением давления выявлен гиперкортицизм — состояние, при котором организм вырабатывает слишком много кортизола. Об этом сообщает The Mount Sinai Hospital (MSH).

Устойчивая гипертония диагностируется, когда давление остается высоким даже при приеме трех и более препаратов. Это состояние затрагивает миллионы людей и значительно повышает риск инфаркта и сердечной недостаточности.

Кортизол играет важную роль в реакции организма на стресс, однако его хроническое повышение может приводить к серьезным последствиям — от набора веса и потери мышечной массы до развития сахарный диабет 2-го типа.

В исследовании участвовали 1086 человек. Для диагностики использовали тест с дексаметазоном: пациенты принимали препарат на ночь, после чего утром измеряли уровень кортизола. Если он превышал порог, фиксировали гиперкортицизм.

В итоге у 297 участников обнаружили повышенный уровень гормона. Кроме того, ученые выявили дополнительные факторы риска — например, снижение функции почек увеличивало вероятность этого состояния. Также оказалось, что около 20% пациентов имели другое гормональное нарушение — первичный гиперальдостеронизм, а у 6% встречалось сочетание двух состояний.

«То, что более четверти пациентов с устойчивой гипертонией имеют повышенный уровень кортизола, серьезно расходится с тем, чему раньше учили врачей», — отметил кардиолог Дипак Л. Бхатт.

По словам ученых, выявление гиперкортицизма может объяснить, почему стандартная терапия не работает у части пациентов. Это открывает возможность новых подходов к лечению — например, через коррекцию гормонального фона.

Авторы рекомендуют врачам активнее проверять уровень кортизола у пациентов с трудно контролируемым давлением. В перспективе это может помочь подобрать более эффективную терапию и снизить риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее были названы показатели давления, которые снижают риск инсульта после 65 лет.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
