Карпин в шутку заявил, что бьет игроков сборной России для настроя

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о своих методах для настраивания футболистов команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалиста спросили о его методах в плане психологического настроя, упомянув видео, на котором было запечатлено, как Карпин в перерыве матча с командой Никарагуа ругается на игроков с применением нецензурной лексики.

«Еще бью их, ха‑ха. Лучше у них спросите», — заявил он.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

31 марта Россия в Санкт-Петербурге сыграет с Мали, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

