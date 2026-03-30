Трамп захотел получить деньги за войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции.

Американский лидер заинтересован в оплате расходов США на военную операцию США, отметила она.

«Я не буду забегать вперед него в данном вопросе, но это определенно та идея, которая у него есть, и я думаю, что в будущем вы услышите об этом от него больше», — сказала она.

28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщал, что Белый дом предупредил союзников США о том, что на достижение сделки об урегулировании конфликта с Ираном потребуется время. По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырех недель.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил, что США ведет переговоры с новым правительством Ирана.