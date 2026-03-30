В Росздравнадзоре рассказали об обеспечении льготников лекарствами

Бюджетные средства на обеспечение льготников лекарствами доведены из федерального бюджета субъектам РФ в полном объеме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ведомство сообщило о перечислении федеральных бюджетных средств субъектам Российской Федерации, предназначенных для обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

«Товарные запасы лекарственных препаратов по субъектам Российской Федерации по федеральной льготе составляют девять месяцев, по региональной льготе – пять месяцев. Лекарства стабильно производятся и поставляются на рынок», — заявили в ведомстве.

Представители Росздравнадзора также отметили, что поставки лекарственных средств в регионы осуществляются поставщиками в соответствии с условиями государственных контрактов.

В ведомстве подчеркнули, что текущие запасы лекарственных препаратов для федеральных льготников составляют девять месяцев, а для региональных — пять месяцев. Отмечается, что производство и поставки лекарств на рынок осуществляются стабильно.

