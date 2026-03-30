Израиль снова бомбит Тегеран

Армия Израиля совершила серию ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на своем Telegram-канале, что нанесла удары по инфраструктурным объектам в Тегеране.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского террористического режима в центре Тегерана», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти США намерены заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщал, Вашингтон рассчитывает на продолжение активной фазы конфликта в течение еще двух-четырех недель. При этом Тегеран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что повышение цен на энергоносители может сыграть ему на руку. Как добавили источники CBS, Иран также допускает, что ориентиры США и Израиля на сроки завершения конфликта могут не совпадать.

Ранее СМИ рассказали о большом расходе американских ракет в Иране.

 
