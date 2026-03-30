Правительство утвердило перечень аэропортов для вывоза денег в ЕАЭС

Правительство России утвердило перечень аэропортов и документов для обеспечения особого порядка вывоза с 1 апреля наличных рублей в страны ЕАЭС. Об этом говорится на сайте Минфина.

«Правительство утвердило перечень воздушных пунктов пропуска и перечень документов, необходимых для обеспечения порядка вывоза наличных рублей», — говорится в сообщении.

С 1 апреля 2026 года будет введен особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США.

В список аэропортов входят Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Храброво (Калининград), Толмачево (Новосибирск), Баландино (Челябинск) и другие, уточнили в Минфине.

До этого сообщалось, что при вывозе с территории России наличных рублей, равных сумме более $10 тыс., в страны ЕАЭС физическим лицам необходимо будет декларировать источник происхождения этих средств в таможенных органах. Помимо самой суммы, потребуется предоставить информацию о происхождении денег и цели их вывоза. Если же сумма превышает $100 тысяч в эквиваленте, потребуется предоставить документальное подтверждение легальности происхождения этих средств.

Ранее ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Индонезией.

 
