Минское «Динамо» выбило московское «Динамо» из Кубка Гагарина

«Динамо» из Минска обыграло московское «Динамо» и вышло в 1/4 финала КХЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в четвертом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе минской команды отличился Станислав Галиев, забивший на 17-й минуте после передач Вадима Шипачева и Вадима Мороза, а за московский клуб шайбу забросил Никита Гусев на 23-й минуте, его ассистентами выступили Джордан Уил и Даниил Пыленков. Победный для минского клуба гол оформил Галиев на 88-й минуте (второй овертайм).

Серия завершилась с результатом 4-0 в пользу минской команды, которая таким образом вышла в четвертьфинал КХЛ. Первые три матча завершились победой минчан со счетом 3:1, 4:1, 2:1 (ОТ). «Динамо» стало первым участником четвертьфинала.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Локомотив» вновь обыграл «Спартак» в Кубке Гагарина.

 
