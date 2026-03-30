Согласно данным, которые обнародованы в декларации на официальном сайте главы государства, ежемесячная зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 50 тыс. руб.

Указывается, что доход Зеленского за 2025 год формировался за счет жалованья президента, банковских процентов и аренды недвижимости. Общая сумма его дохода достигла порядка 7 млн гривен (почти 13 млн руб.).

Структура денежных активов украинского лидера претерпела незначительные изменения: в декларации значатся $595 тыс. наличными, €342 631, которые размещены на счету в швейцарском банке, а также средства в гривне, долларах и евро на других банковских счетах.

В 2024 году Зеленский и члены его семьи задекларировали более 15 млн гривен (по тогдашнему курсу около 31 млн руб.). В 2022 году этот показатель составлял 3,7 млн гривен (более $98 тыс.). По итогам 2021 года доходы Зеленских приблизились к 11 млн гривен (более $290 тыс. в пересчете по актуальному курсу).

До этого журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский находится в панике из-за невозможности получить кредит на €90 млрд от Евросоюза.

Ранее Зеленский отказался «дарить» России Донбасс.