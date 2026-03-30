Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Официальная зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен
Valentyn Ogirenko/Reuters

Согласно данным, которые обнародованы в декларации на официальном сайте главы государства, ежемесячная зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 50 тыс. руб.

Указывается, что доход Зеленского за 2025 год формировался за счет жалованья президента, банковских процентов и аренды недвижимости. Общая сумма его дохода достигла порядка 7 млн гривен (почти 13 млн руб.).

Структура денежных активов украинского лидера претерпела незначительные изменения: в декларации значатся $595 тыс. наличными, €342 631, которые размещены на счету в швейцарском банке, а также средства в гривне, долларах и евро на других банковских счетах.

В 2024 году Зеленский и члены его семьи задекларировали более 15 млн гривен (по тогдашнему курсу около 31 млн руб.). В 2022 году этот показатель составлял 3,7 млн гривен (более $98 тыс.). По итогам 2021 года доходы Зеленских приблизились к 11 млн гривен (более $290 тыс. в пересчете по актуальному курсу).

До этого журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский находится в панике из-за невозможности получить кредит на €90 млрд от Евросоюза.

Ранее Зеленский отказался «дарить» России Донбасс.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!