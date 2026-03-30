Депутат Бессараб раскритиковала предложение ввести рабочую шестидневку

Бессараб: предложение увеличить рабочую неделю до шести дней нереалистично
Предложение перейти на шестидневную рабочую неделю нереалистично. Об этом RT заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Она отметила, что в российской экономике достаточно резервов. По ее словам, в России есть 15 млн самозанятых, из которых примерно 8 млн нигде не работают.

«Предложите им хорошие условия. Они с удовольствием пойдут на работу», — указала депутат.

Против идеи предпринимателя и миллиардера Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе выступил также глава трудового комитета Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, в Госдуме не обсуждаются вопросы перехода на шестидневный график.

До этого Дерипаска заявил, что рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предложил сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье.

Ранее в Госдуме заявили, что майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за 8 лет.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
