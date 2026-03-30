Жительница Новосибирской области обвинила соседа в краже собаки из-за лая

В Новосибирской области мужчина якобы похитил соседского пса из-за ночного лая
Сибирячка обвинила соседа в похищении ее собаки с участка из-за лая, сообщает kp.ru.

В селе Лебедевка Новосибирской области разгорелся соседский конфликт из-за пса по кличке Жулик. 21-летней Юлии подарил собаку ее отец.

Жулика посадили на цепь во дворе, что не нравилось соседу Андрею (имя изменено), который жаловался на ночной лай, мешающий его домочадцам. В начале января, когда хозяева уехали на праздники, оставив родственников присматривать за домом, пес пропал.

«Я разместила везде объявления, проехалась по соседним деревням. В ночь на 13 января я увидела фото своей собаки в группе «Подслушано в Искитиме», ее нашли на заводе рядом с деревней Койниха. Я поехала и забрала Жулика в этот же вечер», — рассказала Юлия.

Затем Андрей снова потребовал убрать животное и ударил отца девушки по лицу, тогда хозяин установил камеры на участке. 13 и 26 февраля они зафиксировал, как сосед подбрасывал фарш с гранулами и мант с иголками, а 16 марта, когда в доме отключилось электричество, Жулик исчез.

Юлия уверена, что его похитил Андрей. Запись с камеры соседей показала, как Андрей снял пса с цепи, поместил в багажник и куда-то увез. Несмотря на доказательства, мужчина отрицает вину, уверяя, что Жулик сбежал сам.

«Соседи стали распространять про меня ложную информацию о том, что я якобы ударил Павла, этого не было. Потом что якобы я украл их собаку, но и это не так — их пес уже три раза сбегал. На видео, которое рассылают соседи, другой человек. Планирую привлечь их к ответственности за распространение ложных сведений и нарушение режима тишины», — заявил Андрей.

Его соседи написали заявление в полицию о краже собаки и наняли юриста, а пока Юлия требует, чтобы мужчина вернул Жулика.

Ранее кубанский живодер засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой на глазах у соседей.

 
