В Израиле начнут вешать террористов

В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов

Кнессет парламент Израиля принял в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

За инициативу проголосовали 39 депутатов, против выступили 16. Теперь проект направят в комитеты Кнессета для обсуждения, после чего ему предстоит пройти второе и третье чтения на пленарном заседании.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что тюремное заключение не останавливает террористов. Поэтому предлагается ввести смертную казнь за убийство, совершенное террористом.

На прошлой неделе бригадный генерал (в отставке) Галь Хирш, координатор по вопросам заложников в канцелярии премьер-министра, сообщил, что законопроект получил одобрение Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на израильская гостелерадиокомпанию Kan, террористов будут казнить через повешение. Это наказание коснется радикалов независимо от их религиозной принадлежности.

