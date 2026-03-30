В ООН заявили, что судоходство в Ормузском проливе парализовано

ООН: транзит судов через Ормузский пролив сократился более чем на 95%

Судоходство через Ормузский пролив после начала боевых действий США и Израиля против Ирана уменьшилось более чем на 95%. Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В документе отмечается, что транзит судов через Ормузский пролив парализован, ежедневные перевозки сократились более чем на 95%, что вызвало сбои в поставках энергоресурсов и удобрений. По сведениям ЮНКТАД, в начале марта ежедневный проход через пролив не превышал 10 судов, тогда как в конце февраля он в среднем составлял 103.

30 марта американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке 28 февраля. 30 марта член комитета по национальной безопасности парламента страны Алаэддин Боруджерди заявил, что проход по этому морскому пути станет платным.

