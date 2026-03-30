Радио «Судного дня» передало в эфир два новых сообщения

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с двумя новыми словами. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 14:15 мск сигнал радиостанции содержал слово «Срезовак». Спустя час 25 минут УВБ-76 выпустило в эфир слово «Гуаносляб».

30 марта сообщалось, что в 13:01 мск в эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «Шейх».

По данным источника, с начала 2026 года активность радиостанции выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта в радиоэфире прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 99.

Первое сообщение в 2026 году передали уже через 21 минуту после наступления Нового года, тогда прозвучало слово «глотание».

Как правило, УВБ-76 транслирует постоянный жужжащий сигнал, который иногда прерывается зашифрованными сообщениями, из-за чего станцию называют «Жужжалкой».

Ранее «Радио Судного дня» за день выдало 16 сообщений.