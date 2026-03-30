Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Радио «Судного дня» передало в эфир два новых сообщения

Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир с двумя новыми словами. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 14:15 мск сигнал радиостанции содержал слово «Срезовак». Спустя час 25 минут УВБ-76 выпустило в эфир слово «Гуаносляб».

30 марта сообщалось, что в 13:01 мск в эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «Шейх».

По данным источника, с начала 2026 года активность радиостанции выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта в радиоэфире прозвучало 106 сообщений, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 99.

Первое сообщение в 2026 году передали уже через 21 минуту после наступления Нового года, тогда прозвучало слово «глотание».

Как правило, УВБ-76 транслирует постоянный жужжащий сигнал, который иногда прерывается зашифрованными сообщениями, из-за чего станцию называют «Жужжалкой».

Ранее «Радио Судного дня» за день выдало 16 сообщений.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!