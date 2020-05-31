Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция происходящего ведется на сайте NASA.

Стыковка состоялась с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США (17.16 мск).

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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