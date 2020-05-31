Китай запустил два спутника

Китайская Народная Республика (КНР) запустила два новых спутника на орбиту, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель Long March-11 с двумя экспериментальными спутниками была запущена с космодрома Сичан в провинции Сычуань, указано в сообщении. Отмечается, что это был первый запуск ракеты данного вида с этой площадки.

Запущенные на орбиту спутники будут использоваться для испытания новой технологии для наблюдения за Землей, говорится в сообщении.

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