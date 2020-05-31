Астронавты на борту Crew Dragon сняли скафандры

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые отправились в космос на американском корабле Crew Dragon, сняли скафандры и готовятся к ручному пилотированию, сообщает NASA.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 17:29 мск в воскресенье 31 марта. Стыковка должна пройти в автоматическом режиме, но экипаж проведет ряд испытаний ручного управления Crew Dragon в ходе орбитального полета.

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22:22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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