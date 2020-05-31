Эксперт: России стоит задуматься о состоянии своей космической отрасли

Успешный полет американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon должен заставить задуматься РФ о состоянии своей космонавтики, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в интервью РИА «Новости».

«Успех небольшой американской фирмы заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики <...> SpaceX, в которой работает 6 тыс. человек, по космической мощности сравнялась с «Роскосмосом», где работают 250 тыс. человек», — сказал Моисеев.

По его словам, Россия после данного запуска потеряла возможность продавать иностранным космонавтам места для полетов к МКС на отечественном корабле «Союз».

Он отметил, что Crew Dragon по своим характеристикам лучше «Союза», и РФ больше не удастся использовать свое «монопольное положение в пропагандистских целях».

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22:22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

SpaceX запустила миссию Demo-2 со второй попытки. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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