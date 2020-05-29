Прототип корабля SpaceX взорвался во время испытаний

Испытания прототипа корабля Starship, который создает компания SpaceX Илона Маска, потерпели неудачу. Об этом сообщает портал nasaspaceflight.com.

Так в Техасе прошли третьи по счету испытания прототипа, в ходе которых тестировался метановый двигатель Raptor, входящий в состав прототипа корабля.

Как отмечает СМИ, спустя некоторое время после начала испытаний произошел взрыв прототипа, вызванный утечкой топлива.

Корабль Starship создается компанией Маска с целью совершения межпланетных полетов.

В апреле и феврале 2020 года прототипы также не прошли испытания, поскольку взорвались в ходе их проведения. Неудачные испытания прототипа Starship также прошли в ноябре 2019 года.

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