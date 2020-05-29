Роскосмос сообщил об утечке токсичного топлива на разгонном блоке «Фрегат» на Куру

На французском космодроме Куру была зафиксирована утечка паров окислителя в разгонном блоке «Фрегат». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

В госкорпорации уточнили, что для устранения утечки на Куру будут направлены российские специалисты, которые вылетят для решения проблемы в начале июня.

«Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в Роскосмосе.

Кроме того, в корпорации добавили, что французская сторона ранее уведомила Россию о периодическом срабатывании системы обнаружения паров окислителя в месте хранения разгонного блока.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— С закрытого из-за COVID Куру вернулись оставшиеся специалисты Роскосмоса