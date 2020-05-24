Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале «Внуково-Космос», пишет ТАСС.
«Также идет <...> строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во «Внуково-Космос» и аэропорта на космодроме Восточный», — говорится в сообщении госкорпорации.
Более того, производится отправка Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС, начинаются лунная и марсианская программы и объединяются центры прикладных наук в Научно-исследовательском центре имени К. Э. Циолковского.
Отмечается, что работы будут завершены за три года.
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