Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале «Внуково-Космос», пишет ТАСС.

«Также идет <...> строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во «Внуково-Космос» и аэропорта на космодроме Восточный», — говорится в сообщении госкорпорации.

Более того, производится отправка Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС, начинаются лунная и марсианская программы и объединяются центры прикладных наук в Научно-исследовательском центре имени К. Э. Циолковского.

Отмечается, что работы будут завершены за три года.

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