SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.
«Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено», — говорится в сообщении.
Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован на среду, 27 мая, в 23.33 мск.
Ранее стало известно, что корабль будет выведен 27 мая в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9, Crew Dragon доставит астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на МКС. Данный полет станет первым пилотируемым запуском американского космического корабля с 2011 года.
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