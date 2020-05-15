Скворцова: «Мефлохин» полностью подавляет коронавирус через 48 часов в малой дозе
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доклинические исследования «Мефлохина» показали, что он полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Скворцовой, препарат снижает действие вируса на 50-75% при применении до инфицирования.
«Поэтому препарат имеет потенциал и профилактический, и лечебный», — подчеркнула глава ФМБА.
Она добавила, что исследование «Мефлохина» на людях показывает, что к концу первой недели 70% не имеют коронавирус. При этом она отметила, что это предварительные данные.
«Мефлохин» — лекарство, которое используют для профилактики и лечения малярии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФМБА поделилось предварительными результатами испытаний «Мефлохина» против COVID-19