Нарколог Минздрава сообщил о смертельной опасности курения при пандемии

Курение во время пандемии коронавируса может представлять смертельную опасность для людей, поскольку у курильщиков снижается иммунитет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России, профессора Евгения Брюна.

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно!», — подчеркнул эксперт.

По его словам, слухи о том, что курильщики легче переносят коронавирусную болезнь, не имеют научных оснований.

Достоверные данные ученых же говорят о том, что курение серьезно снижает иммунитет.

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