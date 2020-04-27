Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после окончания пандемии

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Пятая часть россиян (не менее 20%) может почувствовать различные испытания психологического характера после окончания карантинных мер и пандемии коронавируса. С таким мнением выступил врач-психотерапевт Андрей Курпатов, передает ТАСС.

Доктор Курпатов считает, что во время самоизоляции граждане погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи. По его мнению, проблема психических расстройств, которые могут появиться у россиян, даже шире, чем цифровая зависимость.

«Изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации», — объяснил он.

По его прогнозам, различные посттравматические расстройства застигнут врасплох после окончания карантина пятую часть населения Россия. Медик призвал не расслабляться во время карантина, придумать себе работу и не забывать о физической нагрузке.

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