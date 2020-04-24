Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/13058377/corona-pic905-895x505-95009.jpg">

Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам. Результаты их работы опубликованы на портале bioRxiv.

Исследователи взяли пробы у ряда зараженных коронавирусом, после чего выяснили, что инфекция оказалась в Испании через контакт с другими людьми 15 различными путями.

Кроме того, они выяснили, что вирус был в стране уже примерно 14 февраля.

Так, большинство заболевших испанцев оказались носителями штамма вируса, который наблюдался в конце января в Шанхае. При этом, по мнению специалистов, этот тип попал в Испанию не из Китая, а из Валенсии, куда его завезли футбольные фанаты и игроки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые оценили влияние COVID-19 на среднюю продолжительность жизни

— В 270 раз опаснее: как мутирует коронавирус