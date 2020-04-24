Ученые из США обнаружили новый симптом COVID-19

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Американские эксперты выявили новый симптом коронавирусной инфекции, его назвали «коронавирусные пальцы». Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, при новом симптоме поражаются пальцы ног, они становятся синего или пурпурного цвета.

По словам инфекциониста из Университета Пенсильвании Эббинга Лаутенбаха, при этих пятнах пациент также ощущает жжение и боль при касании.

Такое проявление вируса встречается как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе у детей.

Лаутенбах считает, что посинение пальцев связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов.

Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс уверена, что эти симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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