Более 70 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились COVID-19
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Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли возросло до 71. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что шесть сотрудников выздоровели и двое скончались.
Всего в отрасли работают около 200 тыс. человек.
По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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