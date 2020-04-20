Кемеровские врачи удалили опухоль печени уникальным методом

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Кемеровские врачи удалили у пациента крупную опухоль печени уникальным методом: сначала вырастив здоровый участок, а затем — удалив пораженный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Кузбасса.

В ведомстве рассказали, что у 55-летнего местного жителя была обнаружена опухоль печени размером 109 на 72 миллиметра.

Врачи решили оперировать пациента в два этапа при помощи малотравматичного лапароскопического метода. Таким образом, сначала была проведена операция, позволяющая «вырастить» печень, то есть увеличить объем органа до необходимых размеров, поскольку в первичном состоянии невозможно было полное функционирование печени. Орган нарастили за счет увеличения питания и переключения кровотока. А через несколько месяцев пациенту удалили часть печени, пораженную опухолью.

Операция прошла успешно. В настоящее время пациент выписан домой.